Quasi 3000 i contagi in provincia Cosenza, sono 442 in città 19 nov 20 Sfiorano la soglia dei tremila casi i positivi al covid-19 in provincia di Cosenza dopo lo smaltimento dei tamponi rimasti sospesi nella scorsa settimana. Per l'esattezza sono 2.805, Di questi ben 442 sono nella città capoluogo. Oggi si sono aggiunti 68 nuovi casi mentre , sempre oggi, ci sono stati 3 decessi , 5 guariti e 4 dimessi a domicilio. Un'altra persona è entrata in rianimazione, A darne notizia il bollettino dell'Asp di Csoenza che precisa sui 166 ricoverati attualmente purtroppo 18 sono in rianimazione e 118 nei reparti dell'Annunziata. Al reparto Covid di Rossano invece sono 17 mentre a quello di Paola-Certraro sono 10. Altre 2 persone in gravi condizioni sono ricoverati in rianimazioni al Mater Domini di Catanzaro e 1 al GOM di Reggio Calabria. Dei casi a Domicilio, che ad oggi risultano essere 2.639, 343 hanno sintomi. Le vittime sono salite ad 83 mentre i guariti sono 714, I casi tarsferiti, infine, sono 62. Nei centri Cosenza è la città con il maggior numero di casi, se ne registrano 442 di cui 425 a domicilio, 15 ricoverati i reparto e 2 nelle rianimazioni di Reggio e Catanzaro. Nell'hinterland non va per niente bene perchè a Rende ci sono altri 198 casi 6 dei quali ricoverati. A Castrolibero sono 29 e a Montalto Uffugo altri 106. A Castiglione Cosentino sono 4. In Sila preoccupa San Giovanni in Fiore che registra 155 casi di cui 18 ricoverati. Nella presila Casali del Manco registra 102 casi dei quali 5 positivi. A Spezzano Sila 82 di cui 5 ricoverati. A Celico 32 di cui 1 ricoverato. A Rovito sono 48. Sul Pollino Castrovillari ne ha 29 di cui 2 ricoverati. Sulla costa tirrenica Belvedere sfiora i cento con 94 casi di cui 1 ricoverato. A Scalea 40. A Paola 41 di cui 4 ricoverati. Ad Amantea 24. A Fuscaldo 21. A Diamante 19. A Praia a Mare 12. Sulla costa jonica Corigliano Rossano ne ha 131 di cui 12 ricoverati. Cassano allo Jonio 35. Di seguito la tabella completa dei casi comune per comune aggiornata alle 13 di oggi: