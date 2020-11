Condividi su Facebook Tweet In Italia calano contagi (+25.271) con 40mila tamponi in meno, 356 decessi In Italia calano contagi (+25.271) con 40mila tamponi in meno, 356 decessi 09 nov 20 Nelle ultime 24 ore sono 25.271 i nuovi casi di Covid individuati in Italia, circa 7mila meno di ieri ma con 43mila tamponi in meno rispetto alla giornata di sabato: 147.725 ieri contro 191.144. Il rapporto positivi/tamponi è al 17,1%. In leggero aumento invece l'incremento delle vittime, 356 nelle ultime 24 ore, mentre ieri era stato di 331. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia sale a 41.750 mentre il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, è arrivato a 960.373. A livello regionale è sempre la Lombardia a far segnare l'incremento più sostenuto, con 4.777 casi in 24 ore, seguita dalla Campania (+3.120), dal Piemonte (2.876), dalla Toscana (+2.244), dal Veneto (+2.223) e dal Lazio (+2.153) Altri 100 in terapia intensiva Sono 2.849 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva per Covid, con un incremento rispetto a sabato di cento pazienti. Secondo i dati del ministero della Salute sono 573.334 gli italiani attualmente positivi al virus, 14.698 più di ieri: di questi, 27.636 sono ricoverati nei reparti ordinari, con un aumento nelle ultime 24 ore di 1.196, e 542.849 sono in isolamento domiciliare (+13.402). Dall'inizio della pandemia sono invece 345.289 i guariti e dimessi, 10.215 in più in un giorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"