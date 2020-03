Condividi su Facebook Tweet Si livella numero contagiati, oggi 3815 più di ieri, diminuiti decessi. dati regione per regione Si livella numero contagiati, oggi 3815 più di ieri, diminuiti decessi. dati regione per regione 29 mar 20 Sono complessivamente 73.880 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.815. Sabato l'incremento era stato di 3.651. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 97.689. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. Dai dati della Protezione civile emerge che sono

Lombardia 25.392 i malati (883 più di ieri),

Emilia-Romagna 10.535 i(+571)

Veneto 7.251 (+338),

Piemonte 7.268 (+417),

Marche 3.160 (+161),

Toscana 3.786 (+275),

Liguria 2.279 (+193),

Lazio 2.362 (+181),

Campania 1.556 (+149),

Friuli Venezia Giulia 1.141 (+21),

Trentino 1.293 (+59),

provincia di Bolzano 1.034 (+105),

Puglia 1.432 (+74),

Sicilia 1.330 (+88),

Abruzzo 1.169 (+142),

Umbria 897 (-1),

Valle d'Aosta 539 (+71), 5

Sardegna 82 (+13),

Calabria 577 (+54),

Molise 100 (+2),

Basilicata 197 (+19). Quanto alle vittime, se ne registrano: 6.360 in Lombardia (+416),

1.443 in Emilia-Romagna (+99),

392 in Veneto (+30),

684 in Piemonte (+67),

386 nelle Marche (+22),

215 in Toscana (+17),

377 in Liguria (+19),

117 in Campania (+8),

136 nel Lazio (+12),

98 in Friuli Venezia Giulia (+11),

86 in Puglia (+15),

64 in provincia di Bolzano (+0),

65 in Sicilia (+8),

88 in Abruzzo (+12),

31 in Umbria (+3),

43 in Valle d'Aosta (+2),

129 in Trentino (+9),

25 in Calabria (+4),

27 in Sardegna (+1),

9 in Molise (+0),

4 in Basilicata (+1). I tamponi complessivi sono 454.030, dei quali oltre 254mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Calano i decessi Sono 10.779 i morti, con un aumento rispetto a ieri di 756. Sabato l'aumento era stato di 889. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. I guariti sono 646 più di ieri Sono 13.030 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 646 in più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.434. In terapia intensiva 3906 Sono 3.906 i malati ricoverati in terapia intensiva, 50 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.328 sono in Lombardia. Dei 73.880 malati complessivi, 27.386 sono poi ricoverati con sintomi e 42.588 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Dati Protezione Civile aggironati alle 18:09 del 29 marzo 2020