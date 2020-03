Condividi su Facebook Tweet Tredicesima vittima in Calabria è 86enne di Reggio Tredicesima vittima in Calabria è 86enne di Reggio 25 mar 20 Un uomo di 86 anni, risultato positivo al test del coronavirus, è deceduto nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria nel GOM (Grande ospedale metropolitano). Il paziente era ricoverato nel reparto di Pneumologia del nosocomio per insufficienza respiratoria e presentava un quadro clinico compromesso per la presenza di alcune severe copatologie. Nella giornata di ieri salgono a due i decessi registrati a Reggio Calabria. Nella regione sono in totale tredici le vittime dell'infezione. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"