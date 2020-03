Condividi su Facebook Tweet Studentessa arriva in treno a Paola, grazie a ordinanza scatta la quarantena Studentessa arriva in treno a Paola, grazie a ordinanza scatta la quarantena 22 mar 20 Una giovane studentessa della provincia di Cosenza è giunta in treno a Paola e, a seguito dell'ordinanza di 'chiusura' emanata ieri dalla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, da oggi e per 14 giorni sarà in quarantena obbligatoria. La giovane, proveniente dall'estero dove si trovava per un progetto un Erasmus, è giunta in Calabria con un treno proveniente da Roma. Nella stazione di Paola, è stata fermata e redarguita sull'obbligo di quarantena e dovrà comunicare all'Asp la sua presenza sul territorio. A seguito delle nuove misure restrittive, nelle stazioni ferroviarie sono stati intensificati i controlli da parte degli uomini della polizia ferroviaria. La studentessa incorre anche nella violazione dell'ordinanza che applica l'art. 650 del Codice di Procedura Penale. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"