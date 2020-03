Sono 10 i casi positivi tra Rogliano e Santo Stefano di Rogliano

22 mar 20 Comunicato congiunto dal Comune di Rogliano e dal Comune di Santo Stefano di Rogliano: Per il Comune di Rogliano i dati che sono stati forniti dall'ASP sono i seguenti: 4 affetti da Covid-19, più 1 caso risultato negativo al tampone, ma sottoposto ad osservazione nel reparto di malattie infettive. Sono ufficiali anche i 5 casi di Santo Stefano di Rogliano. Nei dati forniti dalla Regione Calabria sono stati conteggiati i casi di una coppia residente a Terranova da Sibari che ha avuto contatti con i soggetti positivi di Santo Stefano. In totale i casi tra Rogliano e Santo Stefano di Rogliano sono 10 più 1 soggetto negativo al tampone ma trattato in malattie infettive come COVID-19.