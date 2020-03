Tre nuovi casi positivi di coronavirus a Vibo

21 mar 20 Altri tre casi nel territorio del comune di Vibo Valentia. Ad annunciarlo è il sindaco, Maria Limardo, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un aggiornamento sulla conta delle persone contagiate dal Covid-19. "Purtroppo tre nuovi tamponi positivi nella nostra città", ha scritto nel pomeriggio, rinnovando l'invito ai propri concittadini a restare a casa. Si tratta, nello specifico, di due parenti dell'uomo rientrato dalla vacanza in Trentino, a sua volta positivo, e di un giovane della frazione Longobardi. I tre positivi sono stati posti sin da subito in isolamento e, secondo le autorità sanitarie e come conferma il dottor De Monte, non esistono rischi epidemiologici.