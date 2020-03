La Caronte Tourist garantisce solo 2 corse nello Stretto

La Caronte Tourist garantisce solo 2 corse nello Stretto

19 mar 20 In ottemperanza all'odierno decreto dei ministri delle Infrastrutture e Trasporti e della Salute, Caronte & Tourist comunica che "a partire da oggi saranno garantite solo due corse, di andata e ritorno, al giorno tra Sicilia e Calabria". La prima con partenza da Messina alle 7 e ripartenza da Villa alle 07:40, la seconda con partenza alle 18 e ripartenza alle 19. Il decreto prevede la possibilità di accesso soltanto ai pendolari dello Stretto, alle Forze dell'ordine, agli operatori sanitari e alle persone in situazione di grave necessità, Nessuna limitazione per la circolazione alle merci, che continueranno a essere traghettate nel porto di Tremestieri. Sul rispetto del decreto sono impegnate le Forze dell'ordine.