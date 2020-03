Condividi su Facebook Tweet A Cosenza primo decesso di coronavirus, è il secondo in Calabria A Cosenza primo decesso di coronavirus, è il secondo in Calabria 19 mar 20 Non ce l'ha fatta, Paolo Oliva, l'informatore scientifico di 65 anni di Tarsia ma residente a Rende ricoverato in rianimazione all'Annunziata di Cosenza, che è spirato alle prime ore di questa mattina. L'uomo, positivo al Covid 19 fu ricoverato lo scorso 7 marzo assieme alla mogie e presentava già un quadro clinico compromesso. A confermare la notizia il primario del Reparto di Anestesia e Rianimazione (Terapia Intensiva) del nosocomio, Giuseppe Pasqua. Oliva è la seconda vittima calabrese di coronavirus. Nei giorni scorsi, infatti, un altro uomo, di Montebello Jonico, risultato positivo al coronavirus era deceduto nell'ospedale di Reggio Calabria. L'uomo, che era dipendente comunale, fu infettato da un aitotrasportatore venuto dalla bergamasca e andato in comune a sbigare delle pratiche. A seguito di quella infezione, che colpì anche il sindaco del centro reggino, tutto il comune fu messo in quarantena per la diffusione delle infezioni. Nella notte, nel frattempo, a Cosenza sono state ricoverate altre tre persone affette da coronavirus provenienti dalla provincia. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"