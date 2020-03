Condividi su Facebook Tweet Salgono a 59 i casi positivi in Calabria, +22 rispetto a ieri Salgono a 59 i casi positivi in Calabria, +22 rispetto a ieri 14 mar 20 Purtroppo c'è stato un balzo rispetto a ieri che ha quasi raddoppiato i casi positivi in Calabria. Sono 59 cioè più 22 rispetto a ieri. Questo conferma le aspettative dell'ISS che aveva segnalato la probabilità certa di un aumento di contagiati perchè segue il primo massiccio rientro, avvenuto sette giorni fa, dei tanti emigrati che ancora prima delle norme restittive si sono riversati per strada in assembramenti. Il dato. o aumento in tutta Italia è stato appena ufficiaizzato dalla Protezione Civile: Questi i dati: sono 9.059 i malati in Lombardia (1.327 in più di ieri), 2.349 in Emilia Romagna (+338), 1.775 in Veneto (+322), 814 in Piemonte (+20), 863 nelle Marche (+165), 614 in Toscana (+159), 320 nel Lazio (+78), 243 in Campania (+30), 384 in Liguria (+80), 271 in Friuli Venezia Giulia (+35), 150 in Sicilia (+24), 156 in Puglia (+35), 199 in Trentino (+42), 106 in Abruzzo (+23), 103 in Umbria (+30), 17 in Molise (+0), 47 in Sardegna (+4), 41 in Valle d'Aosta (+14), 59 in Calabria (+22), 170 in Alto Adige (+47), 10 in Basilicata (+0). Quanto alle vittime, se ne registrano: 966 in Lombardia (+76), 241 in Emilia Romagna, (+40), 55 in Veneto (+13), 59 in Piemonte (+13), 36 nelle Marche (+9), 6 in Toscana (+1), 27 in Liguria (+10), 6 in Campania (+4), 13 Lazio (+2), 13 in Friuli Venezia Giulia (+3), 8 in Puglia (+3), 3 in provincia di Bolzano (+1), 2 in Sicilia (+0), 2 in Abruzzo (+0), uno in Umbria (+0) uno in Valle d'Aosta (+0), 2 in Trentino (+0). I tamponi complessivi sono 109.170, oltre 74mila dei quali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Pagina in aggiornamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"