Positivo coronavirus commissario Asp Crotone, oltre 30 i casi in Calabria 12 mar 20 Salgono a 32 i casi di coronavirus in Calabria. Oltre ai 19 indicati dal bollettino della Regione altri casi si sono aggiunti nella giornata di ieri. Tra loro il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, Gilberto Gentili, che è risultato positivo al test del coronavirus. Il dirigente è stato posto in isolamento domiciliare essendo asintomatico. A comunicarlo è la stessa Asp precisando che Gentili è rientrato martedì 10 marzo in sede con un volo Ryanair partito da Bergamo Orio al Serio. "Pur avendo superato i controlli sanitari di due aeroporti (Bergamo e Crotone) - si legge nella nota - il commissario Gentili decideva, in ottemperanza alle norme della Regione Calabria, oggi peraltro superate da norme nazionali, di non accedere agli uffici e di porsi in quarantena parimenti effettuando un tampone. Tale tampone, risultato positivo, costringerà il commissario, seppure asintomatico, ad osservare il prescritto isolamento domiciliare". In questo periodo l'Azienda sarà guidata dal direttore amministrativo pur se in continuo contatto con il commissario. Oltre a quello di Gentili, confermato dall'Asp, a Crotone ci sarebbero anche altri quattro casi di persone trovate positive al coronavirus, sulle cui condizioni però nessuna autorità ha ancora fatto sapere notizie ufficiali. Oltre al DG Asp, nella zona di Crotone sono stati registrati 4 casi. Tre casi sono stati registrati a Cosenza, due a Cetraro e 4 a Vibo, nella frazione Piscopio dove una famiglia rientrata da Bergamo è risultata tutta positiva e si stanno facendo ulteriori verifiche perchè gli stessi hanno partecipato ad una funzione in paese. Un nuovo caso è stato registrato a Cariati il paziente ricoverato l'altro ieri è risultato positivo. Altri due casi, risultati positivi, sono in corso di verifica a Reggio Calabria. Casi che si sommano ai 19 dichiarati dalla Regione. Tutti casi che dovranno essere certificati dall'ISS.