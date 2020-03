Condividi su Facebook Tweet In Calabria 13 casi di coronavirus, effettuati 239 tamponi, 3450 arrivi da zone rosse In Calabria 13 casi di coronavirus, effettuati 239 tamponi, 3450 arrivi da zone rosse 10 mar 20 Fino ad oggi in Calabria ci sono stati 13 casi positivi al Coronavirus. Lo riferisce il bollettino della Regione Calabria. "In Calabria finora - è detto nella comunicazione - sono effettuati 239 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 13, quelle negative sono 226. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 3 in reparto; Cosenza: 3 in reparto; 2 in rianimazione; 1 guarito; Reggio Calabria: 2 in reparto; 1 guarito; Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare. I soggetti in isolamento domiciliare sono 908, così distribuiti: Cosenza: 300 (asintomatici); Crotone: 45 (asintomatici); Catanzaro: 257 asintomatici e 4 sintomatici; Vibo Valentia: 140 asintomatici e 12 sintomatici; Reggio Calabria: 140 asintomatici e 10 sintomatici. Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 3450". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"