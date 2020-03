Condividi su Facebook Tweet Tre nuovi casi di coronavirus in provincia di Cosenza Tre nuovi casi di coronavirus in provincia di Cosenza 07 mar 20 Tre nuovi casi di coronavirus sono stati identificati dal laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale Civile dell'Annunziata di Cosenza a seguito di altrettanti tamponi effettuati sulle tre persone, due delle quali ricoverate nel reparto di Malattie infettive del nosocomio cosentino. Tutti e tre i casi sono della Provincia di Cosenza, Corigliano, Fuscaldo e San Lucido. "Come previsto dal protocollo, i campioni per i test di conferma sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità siamo in attesa degli esiti". Lo ha comunicato Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"