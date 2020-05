Smantellata piazza spaccio nel Savuto, 5 arresti tra Cosenza, Rogliano, Grimaldi e Malito

25 mag 20 Dalle prime luci dell'alba, i militari della Compagnia Carabinieri di Rogliano, supportati da personale della CIO del 14° Battaglione Calabria e da unità cinofila dello Squadrone Eliportato "Cacciatori" di Calabria di Vibo Valentia, stanno dando esecuzione, nei Comuni di Cosenza, Rogliano, Grimaldi, Malito e San Mango d'Aquino, a n. 5 misure cautelari, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di "detenzione e cessione di sostanze stupefacenti aggravata e continuata" e "favoreggiamento personale". Tutt'ora in corso svariate perquisizioni domiciliari a carico di diversi soggetti implicati a vario titolo nel traffico di sostanze stupefacenti in argomento. Maggiori dettagli in tarda mattinata