Oggi altri 300 casi coronavirus in Italia, la metà in Lombardia, dati per regione Oggi +300 casi coronavirus in Italia, metà in Lombardia, tamponi al minimo, dati per regione 25 mag 20 Sono 230.158 i contagiati totali per il coronavirus in Italia, 300 più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia sono quasi il 50%, 148 in più. Ieri l'incremento nazionale era stato di 531. Quattro regioni: Umbria, Calabria, Molise e Basilicata e la provincia autonoma di Bolzano registrano zero nuovi contagiati. Invece i malati di coronavirus sono 55.300, cioè 1.294 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.158. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Nel dettaglio gli attualmente positivi sono: 25.215 in Lombardia (-399),

7.496 in Piemonte (-207),

4.359 in Emilia-Romagna (-98),

2.578 in Veneto (-82),

1.636 in Toscana (-64),

1.556 in Liguria (-352),

3.554 nel Lazio (-15),

1.662 nelle Marche (-30),

1.213 in Campania (-55),

517 nella Provincia autonoma di Trento (-18),

1.678 in Puglia (-115),

1.433 in Sicilia (-20),

386 in Friuli Venezia Giulia (-26),

1.046 in Abruzzo (-46),

184 nella Provincia autonoma di Bolzano (-11),

46 in Umbria (-7),

231 in Sardegna (-14),

33 in Valle d'Aosta (+1),

264 in Calabria (-11),

36 in Basilicata (-3),

177 in Molise (-6). Quanto alle vittime sono in: Lombardia 15.874 (+34),

Piemonte 3.798 (+15),

Emilia-Romagna 4.068 (+13),

Veneto 1.878 (+9),

Toscana 1.015 (+2),

Liguria 1.425 (+6),

Lazio 688 (+4),

Marche 995 (+1),

Campania 405 (+0),

Provincia autonoma di Trento 458 (+1),

Puglia 491 (+4),

Sicilia 270 (+1),

Friuli Venezia Giulia 329 (+0),

Abruzzo 400 (+2),

Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0),

Umbria 75 (+0),

Sardegna 129 (+0),

Valle d'Aosta 143 (+0),

Calabria 96 (+0),

Basilicata 27 (+0),

177 in Molise (-6). Quanto alle vittime sono in: Lombardia 15.874 (+34),

Piemonte 3.798 (+15),

Emilia-Romagna 4.068 (+13),

Veneto 1.878 (+9),

Toscana 1.015 (+2),

Liguria 1.425 (+6),

Lazio 688 (+4),

Marche 995 (+1),

Campania 405 (+0),

Provincia autonoma di Trento 458 (+1),

Puglia 491 (+4),

Sicilia 270 (+1),

Friuli Venezia Giulia 329 (+0),

Abruzzo 400 (+2),

Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0),

Umbria 75 (+0),

Sardegna 129 (+0),

Valle d'Aosta 143 (+0),

Calabria 96 (+0),

Basilicata 27 (+0),

Molise 22 (+0). I tamponi sono finora 3.482.253, in totale tra ieri e oggi sono stati 35.241, il dato più basso di tamponi effettuati. I casi testati sono finora 2.219.308. Oggi altre 92 vittime Sono 92 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. I morti salgono così a 32.877. Ieri l'aumento era stato di 50 vittime, con la Lombardia che non aveva segnalato deceduti. Oggi la regione ne comunica 34. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Oggi altri 1502 guariti Sono saliti a 141.981 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.502. Domenica l'aumento era stato di 1.639. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Calano lievemente terapie intensive Sono 541 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus, 12 meno di ieri. Di questi, 196 sono in Lombardia, uno meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 8.185, con un calo di 428 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 46.574, con un calo di 854 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.