Condividi su Facebook Tweet Altri 531 casi coronavirus oggi in Italia, Lombardia col 60% dei casi, dati per regione Altri 531 casi coronavirus oggi in Italia, Lombardia col 60% dei casi, dati per regione 24 mag 20 Sono 229.858 i contagiati totali per il coronavirus in Italia, 531 più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Ieri l'incremento nazionale era stato di 669. Anche oggi oltre il 60% dei casi proviene dalla Lombardia che da sola registra 285 contagi, seguono Liguria (53), Emilia Romagna (45), Piemonte (43) e poi le altre. Mentre sono 56.594 i malati di coronavirus, 1.158 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.570. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Nel calcolo celle vittime manca la Lombardia Sono 50 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, escludendo per il numero di morti in Lombardia nello stesso arco temporale. I morti salgono così a 32.785, escludendo il dato della Lombardia non ancora pervenuto. Ieri l'aumento comlessivo era stato di 130 vittime. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Altri 1639 guariti Sono saliti a 140.479 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.639. Sabato l'aumento era stato di 2.120. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Continuano a diminuire le terapie intensive Sono 553 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus, 19 meno di ieri. Di questi, 197 sono in Lombardia, due meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 8.613, con un calo di 82 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 47.428, con un calo di 1.057 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Nel dettaglio gli attualmente positivi sono: 25.614 in Lombardia (-16),

7.703 in Piemonte (-322),

4.457 in Emilia-Romagna (-113),

2.660 in Veneto (-181),

1.700 in Toscana (-66),

1.908 in Liguria (-284),

3.569 nel Lazio (-12),

1.692 nelle Marche (-21),

1.268 in Campania (-5),

535 nella Provincia autonoma di Trento (-30),

1.793 in Puglia (-12),

1.453 in Sicilia (-59),

412 in Friuli Venezia Giulia (-47),

1.092 in Abruzzo (-76),

195 nella Provincia autonoma di Bolzano (-19),

53 in Umbria (-3),

245 in Sardegna (-42),

32 in Valle d'Aosta (-3),

275 in Calabria (-13),

39 in Basilicata (-2),

183 in Molise (-6). Quanto alle vittime, il dato della Lombardia non è pervenuto, Piemonte 3.783 (+12),

Emilia-Romagna 4.055 (+8),

Veneto 1.869 (+4),

Toscana 1.013 (+2),

Liguria 1.419 (+5),

Lazio 684 (+8),

Marche 994 (+1),

Campania 405 (+1),

Provincia autonoma di Trento 457 (+1),

Puglia 487 (+1),

Sicilia 269 (+0),

Friuli Venezia Giulia 329 (+2),

Abruzzo 398 (+4),

Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0),

Umbria 75 (+1),

Sardegna 129 (+0),

Valle d'Aosta 143 (+0),

Calabria 96 (+0),

Basilicata 27 (+0),

Molise 22 (+0). I tamponi per il coronavirus effettuati finora in Italia sono arrivati a 3.447.012, ben 55.824 più di ieri. Sono invece 2.198.632 le persone finora sottoposte a test. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"