Lieve ma costante aumento contagiati in Italia, oggi +669, dati per regione Lieve ma costante aumento contagiati in Italia, oggi +669, dati per regione 23 mag 20 Sono 229.327 i contagiati totali per il coronavirus in Italia, 669 più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Ieri l'incremento nazionale era stato di 652. Ancora una volta, purtroppo, la Lombardia registra quasi il 70% dei casi con 441 contagiati. Distanti di tanto, ma significativi, i dati di Piemonte (60), Emilia Romagna (43), Liguria (38). Cinque le regioni senza alcun caso e sono Calabria, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano. Mentre sono 57.752 i malati di coronavirus in Italia, 1.570 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.638. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile I casi attualmente positivi sono: 25.630 in Lombardia (-303),

8.025 in Piemonte (-427),

4.570 in Emilia-Romagna (-160),

2.841 in Veneto (-182),

1.766 in Toscana (-20),

1.908 in Liguria (-174),

3.581 nel Lazio (-54),

1.713 nelle Marche (-55),

1.273 in Campania (-19),

565 nella Provincia autonoma di Trento (-42),

1.805 in Puglia (-33),

1.512 in Sicilia (-7),

459 in Friuli Venezia Giulia (-26),

1.168 in Abruzzo (-11),

214 nella Provincia autonoma di Bolzano (-10),

56 in Umbria (-3),

287 in Sardegna (-19),

35 in Valle d'Aosta (-8),

288 in Calabria (-14),

41 in Basilicata (-8), 189 in Molise (+5). Quanto alle vittime, sono Lombardia 15.840 (+56),

Piemonte 3.771 (+14),

Emilia-Romagna 4.047 (+10),

Veneto 1.865 (+11),

Toscana 1.011 (+2),

Liguria 1.414 (+7),

Lazio 676 (+7),

Marche 993 (+3),

Campania 404 (+0),

Provincia autonoma di Trento 456 (+1),

Puglia 486 (+4),

Sicilia 269 (+1),

Friuli Venezia Giulia 327 (+2),

Abruzzo 394 (+0),

Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0),

Umbria 74 (+0),

Sardegna 129 (+1),

Valle d'Aosta 143 (+0),

Calabria 96 (+0),

Basilicata 27 (+0),

Molise 22 (+0). I tamponi effettuati ad oggi sono stati 3.391.188 con un incremento di 72.410 rispetto a ieri quando ne furono fatti 75.380. I casi singoli accertati ad oggi sono 2.164.426 Altre 119 vittime Sono 119 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. In totale i morti salgono così a 32.735. Ieri l'aumento era stato di 130 vittime. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Altri 2120 guariti Sono saliti a 138.840 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.120. Venerdì l'aumento era stato di 2.160. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Calo terapie intensive Sono 572 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus, 23 meno di ieri. Di questi, 199 sono in Lombardia, otto meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 8.957, con un calo di 262 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 48.485, con un calo di 1.285 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Clicca sul grafico sottostante per scaricare il pdf © RIPRODUZIONE RISERVATA