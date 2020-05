Condividi su Facebook Tweet Calano i contagiati e i decessi coronavirus in Italia, i dati per regione Calano i contagiati e i decessi coronavirus in Italia, i dati per regione 17 mag 20 Continua il calo di contagiati in Italia. Oggi ne sono stati registrati 675 contro gli 875 registrati ieri. Il totale dei contagiati ad oggi è dunque di 225.435 ed i positivi sono 68.351, con una decrescita di 1.836 assistiti rispetto a ieri. Tra i nuovi contagiati svetta ancora una volta la Lombardia con 326 casi (quasi il 50%), seguono il Piemonte con 64 e Lazio con Emilia Romagma a 50, mentre la Liguria ne registra 48 in più.Calabriae Valle d'Aosta oggi segnano 0 contagi. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono: 27.430 (-249) in Lombardia,

10.239 (-463) in Piemonte,

5.656 (-196) in Emilia-Romagna,

4.041 (-121) in Veneto,

2.802 (-141) in Toscana,

2.456 (-77) in Liguria,

3.910 (-112) nel Lazio,

2.565 (-92) nelle Marche,

1.696 (-14) in Campania,

2.017 (-87) in Puglia,

301 (-44) nella Provincia autonoma di Trento,

1.555 (-104) in Sicilia,

654 (-26) in Friuli Venezia Giulia,

1.422 (-1) in Abruzzo,

314 (-29) nella Provincia autonoma di Bolzano,

78 (-3) in Umbria,

405 (-10) in Sardegna,

68 (-7) in Valle d'Aosta,

422 (-52) in Calabria,

216 (+1) in Molise,

104 (-9) in Basilicata. Ad oggi sono stati effettuati 3.004.960 tamponi con un incremento di 10.101 rispetto a ieri. çe persone sottoposte a tampone sono 1.933.272 Aumentano i guariti Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 125.176, con un incremento di 2.366 persone rispetto a ieri. Ieri erano stati 2605. Calo delle terapia intensiva Sono 762 le persone ricoverate in terapia intensiva per il coronavirus in Italia, 13 meno di ieri. Di queste, 255 sono in Lombardia, 13 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono invece 10.311, con un calo rispetto a ieri di 89 mentre i malati in isolamento domiciliare sono 57.278, in calo rispetto a ieri di 1.734. Calo dei ricoverati 10.311 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 89 pazienti rispetto a ieri. 57.278 persone, pari all'84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Calano le vittime Sono salite a 31.908 le vittime per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 145. Sabato l'aumento era stato di 153. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile