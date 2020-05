Condividi su Facebook Tweet Ancora 789 contagiati coronavius in Italia, costanti i decessi. Dati per regione Ancora 789 contagiati coronavius in Italia, costanti i decessi. Dati per regione 15 mag 20 Continua con una lieve flessione la conta dei contagiati in Italia che oggi sono 789, ieri erano stati 992. Dai dati della Protezione Civile si evince, però, che contina, purtroppo, la registrazione di decessi, oggi altri 242, contro i 262 di ieri. Sensibile, invece, l'aumento die guariti che oggi sono altri 4.917 contro i 2.747 di ieri. Importante anche il calo dei malai che oggi sono -4.370 in meno contro i -2.017 di ieri. Gli incrementi più numerosi si sono registrati in Lombardia (+299), Piemonte (+137), Emilia Romagna (+54) e Veneto (+44). Due le regioni con 0 contagi oggi e sono la provincia autonoma di Bolzano e la Basilicata. I dati sono stati diffusi dalla Protezione Civile. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono: 27.746 (-2.210) in Lombardia,

11.113 (-778) in Piemonte,

6.001 (-300) in Emilia-Romagna,

4.439 (-279) in Veneto,

3.168 (-220) in Toscana,

2.603 (-57) in Liguria,

4.088 (-8) nel Lazio,

2.795 (-109)nelle Marche,

1.736 (-29) in Campania,

2.181 (-72) in Puglia,

406 (-99) nella Provincia autonoma di Trento,

1.760 (-94) in Sicilia,

741(-29) in Friuli Venezia Giulia,

1.454 (-28) in Abruzzo,

359 (-21) nella Provincia autonoma di Bolzano,

90 (-2) in Umbria,

461 (-4) in Sardegna,

77 (-3) in Valle d'Aosta,

505 (-19) in Calabria,

227 (-2) in Molise,

120 (-7) in Basilicata. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 2.875.680, con un incremento di 68.167 rispetto a ieri. Le persone sottoposte a tampone sono state 1.859.110 fino ad oggi. Il totale delle persone che hanno contratto il virus ad oggi è di 223.885 con un incremento rispetto a ieri di 789 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 72.070, con una decrescita di 4.370 assistiti rispetto a ieri. Calano le terapie intensive Tra gli attualmente positivi, 808 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 47 pazienti rispetto a ieri. 10.792 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 661 pazienti rispetto a ieri. 60.470 persone, pari all' 84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Altri 242 deceduti Rispetto a ieri i deceduti sono 242 e portano il totale a 31.610. Balzo di guariti Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 120.205, con un incremento di 4.917 persone rispetto a ieri. clicca sulla tabella sotto per ingrandirla © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"