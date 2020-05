Condividi su Facebook Tweet Due nuovi contagi Coronavirus in Calabria (1114 totali) dati per provincia Due nuovi contagi Coronavirus in Calabria (1114 totali) dati per provincia 03 mag 20 Altri 2 casi di coronavirus sono stati registrati oggi in Calabria per un totale di 1114. Lo afferma il bollettino della Regione che afferma che oggi sono stati effettuati 36.874 tamponi di cui 35.760 negativi. I due casi sono nella provincia di Cosenza. Questa la distribuzione per provincia: Catanzaro (215): 47 in reparto; 2 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 75 guariti; 32 deceduti. Cosenza (458): 22 in reparto; 300 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 29 deceduti. Reggio Calabria (253): 19 in reparto; 2 in rianimazione; 130 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 16 deceduti. Crotone (113): 7 in reparto; 59 in isolamento domiciliare; 41 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia (75): 55 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Un paziente ricoverato all'Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.004 così distribuiti: - Cosenza: 999 - Crotone: 1.693 - Catanzaro: 1.892 - Vibo Valentia: 184 - Reggio Calabria: 1.236. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 20.521, di questi, i rientri registrati per ritorno alla residenza dal 4 maggio 2020 sono 3.117. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"