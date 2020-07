Condividi su Facebook Tweet Salgono (+282) contagi in Italia, focolai Emilia, Veneto, Lombardia, Lucania, Campania Salgono (+282) contagi in Italia, focolai Emilia, Veneto, Lombardia, Lucania, Campania 22 lug 20 Parallelamente all'aumento dei numero dei tamponi, oggi 49.318, sono tornati a salire i contagiati coronavirus oggi in Italia che sono 282, contro i 129 di ieri. Preccupano i focolai in Emilia (+57), Lombardia (+51), Veneto (+36), Basilicata (+36), Provincia di Treno (+20), Campania (+19), Lazio (+16). Nove invece le vittime di coronavirus registrate oggi in Italia, ieri furono 14. Le vittime sono in Lombardia (1), Emilia Romagna (2), Veneto (4) e Lazio (2), per un totale di 9 nelle ultime 24 ore. Diminuiscono sia i ricoveri ordinari (8 in meno, 724 totali) che le terapie intensive dove sono 48 i pazienti (-1). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 11.550 (+83). Il ministero della Salute segnala nelle note alla tabella odierna che l'Abruzzo ha sottratto 2 casi positivi erroneamente conteggiati nei giorni precedenti. La Basilicata ha comunicato che dei 36 nuovi casi positivi, 33 sono stati riscontrati in un gruppo di migranti già sottoposti a quarantena. Qui in basso la tabella (clicca per ingrandire il pdf) © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"