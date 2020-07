Ancora in salita i contagi in Italia (+249), i dati

18 lug 20 Ancora in aumento, seppur di una decina, i casi cronavirus in Italia. I nuovi casi registrati oggi sono stati 249 mentre ieri ne furono registarti 233. Il picco torna in Lombardia dove ci sono stati altri 88 casi. Ma anche in Emilia (+40), in Veneto (+34), nel Lazio (+20), in Liguria (+18) e in Campania (+15). Riesptto a ieri sono state altre 14 vittime. I tamponi effettuati oggi sono stati 48.265 contro i 50.767 di ieri.

Solo 3 le regioni a zero contagi

Le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Valle d'Aosta, Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 50, come ieri, i ricoverati con sintomi sono 757 (-14), quelli in isolamento domiciliare sono 11.561 (-74).

Di seguito la tabella dei dati diramata dal Ministero della Salute. (Basta cliccarci sopra per scaricare il pdf)