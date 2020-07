Calano contagi coronavirus in Italia (+114), sù decessi; focolai Lombardia, Veneto e Lazio

14 lug 20 Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. Gli attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle ultime 24 ore. La Lombardia fa registrare 30 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, pari al 26,3% del totale odierno nazionale (114), una percentuale molto più bassa della media delle ultime settimane nella regione più colpita. I nuovi casi sono 19 in Veneto, 13 in Emilia Romagna, 18 nel Lazio, tra le regioni di nuovo in doppia cifra. Spicca la Sicilia che fa invece registrare 15 nuovi casi. Le regioni a zero nuovi positivi sono 8 - Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Calabria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata -, oltre alla provincia autonoma di Trento, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute.

12 regioni senza vittime

Delle 17 vittime, 3 si registrano in Lombardia, 3 in Piemonte, 3 in Toscana, 2 in Emilia Romagna, 2 in Veneto, 2 in Liguria, 1 nel Lazio e 1 in Abruzzo. Ci sono quindi 12 regioni senza nuovi deceduti nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute.

Calano terapie intensive

Tornano a scendere i pazienti Covid in terapia intensiva in Italia, da 65 a 60 in 24 ore. In calo anche in Lombardia, da 30 a 27. In aumento i ricoverati con sintomi, sono 777 (+9), in isolamento domiciliare ci sono 12.082 persone, in calo di 242 unità.

Aumento relativo dei tamponi

I tamponi tornano a salire rispetto ai minimi di ieri (meno di 24 mila). Oggi ne sono stati effettuati 41.867, cifra sempre bassa rispetto agli 80-90 effettuati nelle settimane precedenti in media. Invece il totale dei test da inizio emergenza ha superato i 6 milioni, per oltre 3,6 milioni di casi testati, esclusi i tamponi ripetuti o di controllo.

Mai così pochi nuovi contagi da fine febbraio

Il dato odierno dei nuovi contagiati (114) è il più basso da fine febbraio, praticamente dall'inizio dell'emergenza coronavirus, secondo dati del ministero della Salute elaborati da Sky Tg24. Altri minimi assoluti si registrano per i positivi sui tamponi giornalieri fatti, 0,27% (vuol dire quasi 400 test per trovare un nuovo caso); la percentuale sale a 0,47% considerando i tamponi solo su nuovi casi (esclusi i test di controllo), come richiesto dai criteri ministeriali, ma anche questo è un dato al livello più basso. Il dato odierno dei tamponi - 41.867 - è nella media non molto alta del periodo. La Lombardia fa registrare poi la percentuale più bassa di positivi trovati su persone testate, 0,82%, oltre a quella più bassa di nuovi positivi sul totale nazionale giornaliero (26,3%).