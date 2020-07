Stabili contagi in Italia (+192, 51% Lombardia), su, di poco, ricoveri e intensive

05 lug 20 Sono 192 oggi i nuovi contagiati di coronavirus, in lieve diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 235. Di questi, 98 casi sono in Lombardia, il 51,04% del totale in Italia. Proseguono, purtroppo, i focolai in Emilia Romagna (+24), Piemonte (+18) e Lazio (+14). Ancora contagi dal focolaio veneto (+8) e in Liguria (+8) e Toscana (+9). Il numero totale dei casi sale così a 241.611. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 7, in netta diminuzione rispetto alle 21 di ieri. I morti per coronavirus salgono così a 34.861, secondo i dati del Ministero della Salute.

Salgono di poco terapie intensive e ricoveri

Risalgono, seppure lievemente, i numeri sui pazienti Covid ricoverati e su quelli in terapia intensiva. Sono 14.642 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, con un aumento di 21 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 74 pazienti, 3 in più di ieri. Di questi quasi la metà (36) sono in Lombardia. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute secondo i quali in 12 regioni non ci sono più pazienti nelle rianimazioni. Negli altri reparti ospedalieri in tutta Italia sono complessivamente ricoverati con sintomi 945 pazienti, cinque più di ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono scesi sotto i quattordicimila e sono oggi 13.623, 13 in più nelle ultime 24 ore. I guariti e i soggetti dimessi sono invece 192.108, con un incremento rispetto a ieri di 164.

Calano tamponi

Ancora in calo, come spesso accade nei fine settimana, il numero di tamponi effettuati.Complessivamente sono stati fatti 37.462 tamponi nelle ultime 24 ore, circa 13.500 in meno rispetto a ieri. Inoltre, 9 regioni non registrano nuovi casi.