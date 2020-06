Calano casi coronavirus in Italia (210 ma 85% in Lombardia). I dati

16 giu 20 Cala il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 210 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 303. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 143 in più, pari al 85,5% per cento dell'aumento odierno in Italia. Aumenta anche il Piemonte (+29) e l'Emilia Romagna (+13) mentre si ridimensiona il Lazio (+9) che comunque ha altri casi. Il numero dei casi totali è arrivato a 237.500. Oltre alle province di Trento e Bolzano sono 6 le Regioni in cui non si registrano nuovi contagi: Calabria, Basilicata, Molise, Valle d'Aosta, Puglia e Campania. Invece sono 24.569 i positivi, con una decrescita di 1.340 assistiti rispetto a ieri, quando il calo era stato di 356.

Nel dettaglio gli attualmente positivi sono

15.233 in Lombardia, 2.450 in Piemonte, 1.405 in Emilia-Romagna, 718 in Veneto, 463 in Toscana, 242 in Liguria, 1.129 nel Lazio, 601 nelle Marche, 273 in Campania, 353 in Puglia, 64 nella Provincia autonoma di Trento, 806 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 468 in Abruzzo, 93 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 33 in Sardegna, 10 in Valle d'Aosta, 36 in Calabria, 65 in Molise e 10 in Basilicata.

Tamponi al minimo 28.107

I tamponi effettuati per il coronavirus sono ad oggi 4.695.707, in aumento di 46.882 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.891.846.

Le vittime sono +34 rispetto a ieri

Rispetto a ieri i deceduti sono 34 e portano il totale a 34.405. Ieri i decessi erano stati 26.

Ci sono altri 1516 guariti

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 178.526, con un incremento di 1.516 persone rispetto a ieri. ieri i guariti erano stati 640.Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Altri 30 in meno nelle terapie intensive

Tra gli attualmente positivi, 177 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 30 pazienti rispetto a ieri. 3.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri. 21.091 persone, pari all'86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.