Altri 346 casi coronavirus in Italia (60.6% in Lombardia), dati per regione

Altri 346 casi coronavirus in Italia (60.6% in Lombardia), dati per regione

13 giu 20 Ancora alto il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 346 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 393. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 210 in più, pari al 60,6% per cento dell'aumento odierno in Italia. Continuano a salire i contagi in Piemonte (+40), Emilia Romagna (+28), Lazio (+25), Veneto (+13). Il numero dei casi totali è arrivato a 236.651. Sono 27.485 i malati di coronavirus in Italia, 1.512 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.640. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Nel dettaglio gli attualmente positivi sono

16.785 in Lombardia (-239), 2.820 in Piemonte (-77), 1.727 in Emilia-Romagna (-90), 778 in Veneto (-71), 502 in Toscana (-8), 244 in Liguria (-5), 1.357 nel Lazio (-865), 677 nelle Marche (-27), 337 in Campania (-9), 422 in Puglia (-17), 70 nella Provincia autonoma di Trento (+2), 842 in Sicilia (+1), 105 in Friuli Venezia Giulia (-3), 509 in Abruzzo (-19), 95 nella Provincia autonoma di Bolzano (-6), 21 in Umbria (-4), 34 in Sardegna (-8), 7 in Valle d'Aosta (-2), 45 in Calabria (-2), 97 in Molise (-17), 11 in Basilicata (-1).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.428 (+23), Piemonte 4.006 (+10), Emilia-Romagna 4.199 (+3), Veneto 1.977 (+10), Toscana 1.082 (+2), Liguria 1.518 (+2), Lazio 783 (+2), Marche 993 (+0), Campania 430 (+0), Puglia 532 (+0), Provincia autonoma di Trento 464 (+0), Sicilia 279 (+0), Friuli Venezia Giulia 343 (+1), Abruzzo 454 (+1), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 132 (+1), Valle d'Aosta 144 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0).

Oggi 49.750 tamponi

I tamponi per il coronavirus sono finora 4.564.191 4.514.441, in aumento di 49.750 rispetto a ieri, mentre ieri erano stati 70.620. I casi testati sono finora 2.817.076.

Altri 78 deceduti

Il totale dei deceduti ad oggi è di 34.301, 78 decessi in più rispetto a ieri quando i morti erano stati 56. Nel dato complessivo sono inclusi 23 decessi comunicati dalla Regione Lazio ma riferiti ai mesi di marzo e aprile. In pratica i decessi senza questi 23 sono stati 55.

Altri 1780 guariti

ono saliti a 174.865 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.780. Venerdì l'aumento era stato di 1.747. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Altri 7 fuori da terapia intensiva

Sono 220 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 7 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 3.747, con un calo di 146 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 23.518, con un calo di 1.359 rispetto a ieri. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile.