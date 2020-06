Condividi su Facebook Tweet Calano i tamponi coronavirus in Italia, Campania e Calabria su tutte, ma non in Veneto Calano i tamponi coronavirus in Italia, Campania e Calabria su tutte, ma non in Veneto 13 giu 20 Cala il numero dei tamponi per Covid-19 in Italia. Rispetto alla settimana scorsa il tasso per 100mila abitanti è passato da 7 a 5,90. Il livello più basso in Campania (2,38 tamponi per mille abitanti), quello più alto in Veneto (16,64 per mille abitanti). È quanto emerge dall'ultimo Instant Report Altems Covid-19, un'iniziativa dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica. Si tratta dell'undicesima tappa del rapporto, nella quale vengono integrate le Regioni. In particolare, il 4,43% dei cittadini ha ricevuto il tampone. Il valore massimo è in Valle d'Aosta con il 9,90%, il minimo in Campania (1,91%). "Questa evoluzione - spiega tuttavia Gianfranco Damiani del Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Sezione di Igiene - potrebbe anche essere legata alla riduzione del numero di tamponi effettuati a pazienti ospedalizzati e in dimissione e quindi in qualche modo una flessione può essere fisiologica". Il rapporto è coordinato da Americo Cicchetti, ordinario di Organizzazione Aziendale alla Facoltà di Economia della Cattolica del Sacro Cuore con l'advisorship scientifica di Damiani e di Maria Lucia Specchia, dello stesso Dipartimento. Questo il tasso settimanale di nuovi tamponi per 1000 abitati, secondo il monitoraggio, nelle varie Regioni: Campania 2,38; Calabria 2,88; Sicilia 3,03; Lazio 3,31; Puglia 3,52; Sardegna 3,69; Basilicata 4,91; Abruzzo 5,19; Toscana 5,34; Piemonte 5,43; Valle d'Aosta 5,67; LIguria 6,34; Umbria 6,41; Marche 6,91; Lombardia 6,98; Molise 7,23; Emilia Romagna 7,59; Friuli Venezia Giulia 10,18; Trentino Alto Adige 10,96; Veneto 16,64. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"