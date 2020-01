Condividi su Facebook Tweet Resta in carcere ex sindaco Pizzo, Gianluca Callipo Resta in carcere ex sindaco Pizzo, Gianluca Callipo 18 gen 20 Resta in carcere il sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, coinvolto nell'operazione "Rinascita Scott", coordinata dalla Dda di Catanzaro. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Catanzaro, che ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare presentata dai difensori di Callipo, gli avvocati Roberto Franco ed Armando e Clara Veneto. L'ex primo cittadino di Pizzo e presidente di Anci Calabria è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Gianluca Callipo, secondo quanto é emerso dall'inchiesta, avrebbe contribuito, pur senza farne parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi del locale di 'ndrangheta di San Gregorio (cosca Razionale-Gasparro) e della 'ndrina di Pizzo sul territorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"