Confermato il primo caso di coronavirus a Cetraro, è il primo in Calabria Confermato il primo caso di coronavirus a Cetraro, è il primo in Calabria 29 feb 20 L'ISS (Istituto Superiore di Sanità) ha confermato la positività per il caso di infezone da coronavirus del pensionato di Cetraro già riscontrata dal reparto di virologia dell'Annunziata di Cosenza. L'uomo, un 67 enne trapiantato, sotto dialisi a Casalapusterlengo è partito da Piacenza in bus e arrivato domenica in Calabria. Ora l'uomo è tenuto in quadrantena pressola propria abitazione. E' il primo caso di coronavirus in Calabria. L'uomo, che è asintomatco, nei prossimi giorni verrà monitorato, nella sua abitazione, e sarà sottoposto a nuovi controlli così come la moglie che vive con lui. Tutti i passeggeri dell'autobus sul quale ha viaggiato il paziente sono stati avvertiti e saranno sottoposti a tampone solo in presenza di sintomi.