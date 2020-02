Caso coronavirus di Cetraro, ecco tutte le verità

28 feb 20 Sarà l'ISS a dipanare il caso del sospetto infetto di coronavirus all'Ospedale di Cetraro segnalato dalla Presidente della Regione Calabria sul sito dell'Ente. A fare un pò di charezza sull'andiriveni scoordinato di informazioni tra la direzione del nosocomio del Tirreno, che aveva riferito di un secondo test con esito negativo e l'Asp di Cosenza che invece conferma la positività, è la dirigente del reparto di virologia dell'Annunziata di Cosenza dott.sa Cristina Giraldi che ha confermato la positività del caso di Cetraro al Covid19 meglio conosciuto come corona virus. Si tratta di un paziente di 76 anni asintomatico che nonostante i divieti imposti si è spostato dal Lodigiano in Calabria. "I medici di Cetraro, con i quali mi complimento, -chiarisce la Giraldi- hanno richiesto la provenienza e hanno allertato l'Asp, abbiamo eseguito il test tampone naso–faringeo inviato ieri e oggi alle 15 abbiamo dato, dopo varie valutazioni, un risultato di positività alla ricerca molecolare del corona virus. Come vogliono le linee guida precisissime del Ministero il campione positivo è stato inviato all'Iss cosa che è avvenuta alle 18 con una macchina del 118 che sta consegnando il campione. Tra domani o dopodomani avremo conferma o non conferma della positività. La macchina di controllo sta funzionando vorrei tranquillizzare la popolazione, in Calabria non ci sono casi autoctoni". L'equivoco del secondo test negativo potrebbe essere nato dai tre prelievi eseguiti, uno alla gola e due alle narici, visto che uno dei tre è risutato positivo. L'utima parola ora tocca all'ISS (Istituto Superiore di Sanità) a cui nel pomeriggio verso le 18 è stato spedito il campione risutato positivo. Il fatto grave è che l'uomo ha lasciato la zona rossa del Lodigiano giungendo in Calabria in bus. Ora il paziente di 76 anni è stato messo in di regime di isolamento domiciliare è potrà usccire solo per recarsi in ospedale dove sono state prese accurate misure di prevenzione. Nel frattempo sono state adottare tutte le precauzioni del caso ricostruendo percorso e contatti del soggetto.