Dopo arresti nominato Commissario a Sant'Eufemia d'Aspromonte

26 feb 20 Il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, ha disposto la nomina di un Commissario, che svolgerà le funzioni di Sindaco e Giunta, nel Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte. Il provvedimento, secondo quanto informa un comunicato della Prefettura, "é stato adottato a seguito dell'esecuzione delle misure cautelari emesse dall'autorità giudiziaria, nell'ambito dell'operazione 'Eyphemos', nei confronti, tra l'altro, del Sindaco, del Vice Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e di un consigliere comunale di Sant'Efemia". La nomina del Commissario prefettizio, si aggiunge nella nota, "si è resa necessaria in quanto l'applicazione delle misure cautelari non consente l'esercizio delle funzioni e delle attribuzioni proprie delle rispettive cariche, nonché lo svolgimento delle attività della Giunta comunale". Commissario è stata nominata Silvana Merenda, viceprefetto in servizio nella Prefettura di Reggio Calabria.