Condividi su Facebook Tweet Arrivano freddo e neve, allerta gialla in Calabria Arrivano freddo e neve, allerta gialla in Calabria 26 dic 20 Come nella più classica delle tradizioni, la neve ha imbiancato il Natale e Santo Stefano da Nord a Sud della penisola, accompagnata da un brusco calo delle temperature. Nonostante le feste siano state segnate dal covid, è venuta dal cielo una parvenza di normalità che ha regalato panorami degni di ogni Natale che si rispetti. I napoletani si sono svegliati con il Vesuvio imbiancato e sulle Dolomiti sono caduti oltre due metri e mezzo di neve, uno spettacolo di cui non sarà possibile godere per gli amanti dello sci a causa delle restrizioni imposte sul coronavirus. Anche nella Sardegna centrale i fiocchi sono scesi a Fonni e a Desulo, i paesi più alti dell'isola, ma anche a Belvì, Gavoi, Ollolai e Villagrande Strisaili. Dolomiti e Prealpi, dunque, da Cortina ad Asiago, si sono presentate con un manto bianco mai così abbondante da molti anni. Ed è caduta la neve anche sui passi appenninici del Mugello e alto Mugello e al confine con il Casentino, in provincia di Firenze, così come nel tratto appenninico dell'A1 Panoramica che è stata chiusa tra Rioveggio e Aglio verso Firenze. Spalaneve in azione la notte scorsa e stamani sulle colline e sulla montagna pistoiese, per liberare le strade dalla neve caduta durante la notte. Ad Orsigna, la frazione più alta del comune di Pistoia, la coltre bianca va dai 25 e i 30 centimetri. Paesi e frazioni imbiancati anche nel comune di Sambuca Pistoiese, tra la provincia di Pistoia e quella di Bologna. Ad Abetone dove sta nevicando da diversi giorni, c'è il rammarico degli operatori per gli impianti chiusi a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus. E dove non è arrivata la neve, la pioggia e il forte vento hanno reso creato diversi problemi nelle prime giornate delle festività natalizie: nel Foggiano sono stati interrotti i collegamenti tra Termoli e le Isole Tremiti. Vento forte e mareggiate sono attese anche in Liguria: dopo i venti di burrasca forte della notte scorsa, con il vento che nell'entroterra di Chiavari ha soffiato a 182.9 km/h, e il calo termico con i -7.8°C a Poggio Fearza, nell'imperiese, è stato emanato un avviso meteorologico che prevede una mareggiata intensa lungo le coste del centro-levante regionale. Allerta gialla per il maltempo è stata diramata in 11 regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Prevista una repentina discesa delle temperature sulle montagne e le colline del Piacentino, Parmense, Reggiano e Modenese e per mareggiate sulla costa ferrarese. Sono previste temperature sottozero su gran parte del territorio regionale che potranno raggiungere anche valori tra -8 e -12 gradi sui settori appenninici. Nel Reggiano, nel pomeriggio di ieri, a causa di una forte grandinata un 23enne ha perso il controllo della sua auto ed è morto dopo essere finito in un fosso. E dopo un Santo Stefano con il sole, è atteso il maltempo in Lombardia con deboli nevicate che interesseranno gran parte della regione a partire da domani sera. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"