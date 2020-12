Condividi su Facebook Tweet Animali macellati senza controlli sanitari, i NAS di Cosenza fermano 8 persone Animali macellati senza controlli sanitari, i NAS di Cosenza fermano 8 persone 03 dic 20 Otto persone sono state fermate dai carabinieri dei NAS di Cosenza in uno stabilimento di macellazione di Strongoli nei confronti di 6 veterinari dell'Asp di Crotone e 2 gestori di uno stabilimento di macellazione carni sito in Strongoli. L'operazione, denominata FOX, viene svolta dal Nas di Cosenza sotto la direzione della Procura della Repubblica di Crotone. Oltre 100 Carabinieri del Gruppo Tutela Salute di Napoli e dei Comandi Provinciali di Crotone, Cosenza e Reggio Calabria, con il supporto aereo di unità a pilotaggio remoto del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute impegnati dalle prime ore di oggi stanno portando a termine l'operazione che prevede la custodia cautelare degli 8 indagati emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone. Il provvedimento prevede l’applicazione di 8 misure cautelari a carico di 6 veterinari ufficiali in servizio presso l’Asp di Crotone e 2 gestori di uno stabilimento di macellazione carni sito in Strongoli, oltre al sequestro di stabilimenti ed allevamenti per un valore di oltre 1.000.000 di euro. Sono altresì in corso perquisizioni in 18 allevamenti delle province di Crotone, Cosenza e Reggio Calabria i cui titolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Maggiori particolari in tarda mattinata. Your browser does not support the video tag. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"