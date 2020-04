Sacal: da 1/7 riprendono voli Alitalia da Reggio Calabria

Sacal: da 1/7 riprendono voli Alitalia da Reggio Calabria

27 apr 20 "Dal prossimo 1 luglio riprenderanno i collegamenti da Reggio Calabria a Roma Fiumicino e Milano Linate con la Compagnia di bandiera. Si conferma, ancora una volta, la partnership di lunga data tra Sacal e Alitalia, che ha già messo in vendita sul proprio sito web i collegamenti giornalieri da e per l'aeroporto Tito Minniti". A riferirlo è un comunicato di Sacal. "Il presidente De Felice, nel ringraziare i nuovi vertici dell'Alitalia per aver confermato le pregresse intese di non abbandonare lo scalo reggino - è scritto nel comunicato - evidenzia come, nonostante il periodo di grande difficoltà, Sacal non ha mai interrotto la sua attività di promozione e sviluppo dell'Aeroporto dello Stretto, ribadendone la strategicità all'interno del sistema aeroportuale calabrese e nazionale. Sempre per la stagione estiva, inoltre, Sacal ha confermato la partnership con la compagnia Blue air che consentirà di volare, dal prossimo 18 giugno, dallo scalo reggino per Torino Caselle".(ANSA).