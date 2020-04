Condividi su Facebook Tweet In Lombardia incidenza doppia contagiati coronavirus del resto d'Italia In Lombardia incidenza doppia contagiati coronavirus del resto d'Italia 08 apr 20 Nell'arco di 8 giorni, dal 31 marzo al 7 aprile, l'incidenza dei casi Covid-19 in Lombardia è passata dallo 0,43% allo 0,52%, oltre il doppio di quella media calcolata su tutta Italia (che è lo 0,22%, in crescita rispetto allo 0,17% al 31 marzo). Sono alcuni risultati del secondo Istant Report Covid-19, una iniziativa dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari - ALTEMS dell'Università Cattolica. Sempre in Lombardia oltre un caso su 10 riguarda operatori sanitari. In Piemonte l'incidenza di casi Covid-19 si attesta a 0,31%, nella Regione Lazio è dello 0,07%. Il gruppo coordinato da Americo Cicchetti ha fatto un confronto sistematico dell'andamento della diffusione del Sars-COV-2 a livello nazionale e in 5 Regioni italiane, che rappresentano il 48,9% della popolazione e che al 31 marzo vedono tra i loro abitanti il 70% dei positivi al nuovo Coronavirus rispetto al totale dei positivi sul territorio nazionale.Secondo il report il contagio ha riguardato più intensamente gli operatori sanitari in Regione Lombardia (12,2% dei contagiati), meno quelli delle altre Regioni (intorno al 5% in Veneto e in Emilia Romagna; 3% nel Lazio; 1% in Piemonte). "L'Instant Report - scrivono gli esperti .- evidenzia che stanno emergendo tre modelli di risposta: gestione prevalentemente ospedaliera, che caratterizza la Regione Lombardia e in parte la Regione Lazio. Gestione prevalentemente territoriale che caratterizza la Regione Veneto. Gestione combinata ospedale-territorio che caratterizza Emilia Romagna e Piemonte, soprattutto dopo il 20 marzo". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"