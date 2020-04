Quattro nuovi positivi al coronavirus su 149 tamponi all'Ospedale GOM di Reggio

07 apr 20 Sono quattro, due dei quali ancora da confermare definitivamente, i nuovi soggetti risultati positivi al coronavirus nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Lo comunica la direzione aziendale precisando che sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 149 soggetti. "Ad oggi, i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in ospedale - è detto nel bollettino emesso ieri a tarda sera - sono attualmente 39: 35 in degenza ordinaria e 4 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 12. In seguito ad una dimissione avvenuta in data odierna, i pazienti dimessi perché guariti salgono a 15".