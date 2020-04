All'Ospedale di Reggio 133 nuovi tamponi, nessun positivo

06 apr 20 La Direzione aziendale del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria rende noto che ieri sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 133 soggetti. Di questi, nessuno è risultato positivo al test. Sono, inoltre, stati completati i controlli dei pazienti e del personale sanitario del Presidio "Morelli". Ad oggi i pazienti affetti da COVID-19 ricoverati in ospedale sono 39: 35 in degenza ordinaria e 4 in Terapia intensiva. I pazienti deceduti sono 12. In seguito ad una dimissione avvenuta sempre ieri, i pazienti dimessi perché guariti salgono a 14.