Due decessi per coronavirus oggi in Calabria, uno si era pure negativizzato Due decessi per coronavirus oggi in Calabria, uno si era pure negativizzato 03 apr 20 Sono due i decessi per coronavirus registrati nelle ultime ore in Calabria: uno era ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro e l'altro al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Stamani, inoltre, è deceduto nell'ospedale di Vibo Valentia anche l'uomo di Serra San Bruno risultato nelle scorse settimane positivo all'infezione da Covid-19. L'ufficialità è giunta da fonti dell'Azienda sanitaria che però precisano come il paziente al momento del decesso fosse negativo a seguito dell'esito del tampone al quale si era sottoposto appena pochi giorni prima. Le condizioni del paziente, che aveva 67 anni, erano fortemente debilitate a causa di varie patologie pregresse. L'uomo si trovava nel reparto di Malattie infettive ma ad un certo punto avrebbe avuto una crisi respiratoria che si è rivelata fatale. E' stato intubato e trasferito in Terapia intensiva ma la funzionalità polmonare era ormai fortemente compromessa.