Dieci nuovi casi positivi coronavirus tra Catanzaro e Vibo

Dieci nuovi casi positivi coronavirus tra Catanzaro e Vibo

02 apr 20 Sono 10 i casi positivi al coronavirus accertati all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro e relativi ai 210 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (dato fino alle ore 12) nell'area centrale della Calabria. Si tratta di 6 pazienti della provincia di Catanzaro, per 5 dei quali era già nota la condizione, e 4 della provincia di Vibo Valentia. Nessun nuovo positivo nel crotonese. Lo riferisce Bollettino azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2616. I ricoveri in malattie infettive del nosocomio sono 16 con 4 nuovi ricoveri e 2 guariti e 2 trasferiti in terapia intensiva. I ricoverati complessivamente in terapia intensiva sono 5 con nessun nuovo ingresso. Un paziente della terapia intensiva è deceduto.