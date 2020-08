Condividi su Facebook Tweet Volo militare d'urgenza per bimba regggina di 5 anni in pericolo di vita Volo militare d'urgenza per bimba regggina di 5 anni in pericolo di vita 20 ago 20 Una bambina di 5 anni in pericolo di vita è stata salvata e trasportata dall'Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria a Torino, grazie all'intervento di un aereo dell'AM decollato ieri sera intorno alle 23.50 alla volta di Torino. Intorno alle ore 1.30, il velivolo militare, un Falcon 900 è atterrato all'aeroporto internazionale "Sandro Pertini" di Torino, dove un'autombulanza ha poi trasportato la bambina all'ospedale "Regina Margherita" del capoluogo piemontese per ricevere le cure necessarie. La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure di urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Reggio Calabria ed è stata disposta dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni per i cittadini. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"