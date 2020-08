Condividi su Facebook Tweet Dieci casi coronavirus oggi in Calabria (1.345 totali), dati per provincia Dieci casi coronavirus oggi in Calabria (1.345 totali), dati per provincia 14 ago 20 Continuano a salire in numero ancora consistente i contagi da coronavirus oggi in Calabria. Dopo i 19 di ieri oggi altri 10 nuovi casi di sono stati registrati nella nostra regione. Il totale ora è arrivato a quota 1.345. A darne notizia il bollettino della Regione Calabria che afferma che fino ad oggi sono stati effettuati 132.030 tamponi di cui 130.685 negativi. Tra ieri e oggi trend in crescita dei tamponi, ne sono stati effettuati ben 1.487 a causa delle verifiche del post discoteca. Ieri ne furono fatti 1.184. Dei quattro casi rilevati dal laboratorio dell’AO di Cosenza, tre sono di fuori regione e uno è autoctono. Dei cinque casi rilevati dall’AO di Catanzaro, tre provengono dal CARA e 2 sono autoctoni. Il caso positivo rilevato a Reggio Calabria è un autoctono. Questi i dati distribuiti per provincia: Catanzaro (227): 4 in reparto; 1 in rianimazione, 4 in isolamento domiciliare; 185 guariti; 33 deceduti. Cosenza (498): 1 in reparto, 26 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria (334): 2 in reparto; 40 in isolamento domiciliare; 273 guariti; 19 deceduti. Crotone (126): 4 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia (91): 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 71 Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 17.129. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"