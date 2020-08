Condividi su Facebook Tweet Continuano a salire i contagi in Italia (+574), ventenni in rianimazione Continuano a salire i contagi in Italia (+574), ventenni in rianimazione 14 ago 20 Crescono ancora i contagiati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 574 rispetto ai 523 di ieri. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577. In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi più consistenti. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid. In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d'Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi. Questi i dati del ministero della Salute. Giovani 20enni in rianimazione Così come sottolinea nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Agostino Miozzo, coordinatore del Cts che ha sottolineato purtroppo ci sono dei giovani in rianimazione. "Nessuno è invulnerabile" la sua chiosa. "Se si contagiano molti giovani una quota, seppur minima di essi, si ammala gravemente", aggiunge l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale della Puglia: Cinque pazienti tra i 20 e i 30 anni sono in condizioni critiche. L’età media adesso è intorno ai 50 anni spiega poi l’assessore alla Sanità della Lombardia Giulio Gallera. Tutto ciò è la conseguenza del fatto che i nuovi positivi - come evidenzia l’ISS (Istituto superiore di Sanità) - hanno spesso meno di 40 anni. Aumentano (+182) pazienti in isolamento Sono 14.249 le persone attualmente positive al Covid, 168 in più di ieri. In aumento anche i pazienti in isolamento domiciliare (13.422, con una crescita di 182 rispetto a ieri) ed in terapia intensiva (56, uno in più di ieri), mentre calano i ricoverati con sintomi (771, 15 in meno). E' quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute. Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 203.326, 403 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 46.723 tamponi, 4.465 in meno rispetto al giorno precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"