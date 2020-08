Condividi su Facebook Tweet Traffico da bollino nero per esodo, chilometri di code per la Sicilia Traffico da bollino nero per esodo, chilometri di code per la Sicilia 08 ago 20 Il primo vero esodo di questa estate conferma le previsioni di traffico da bollino nero: incolonnamenti in uscita dai grandi centri urbani sin dalle prime ore della mattinata, code e forti rallentamenti lungo le principali direttrici autostradali. In alcuni casi i tempi di percorrenza sono stati superiori del doppio rispetto alle condizioni ordinarie. A causa delle forti piogge cadute su Messina è franata la collina sopra la strada Panoramica dello Stretto che ora è chiusa. Rallentamenti e code vengono segnalate sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo", in direzione sud, in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni dove, sin da questa mattina, i tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia si sono attestati oltre le tre ore. Lo rende noto l'Anas. Gli incolonnamenti hanno raggiunto i 2 chilometri, tra gli svincoli di Santa Trada e Villa San Giovanni. Lungo tutto il resto dell'A2, invece, il traffico risulta intenso ma scorrevole. Incolonnamenti in uscita dai grandi centri urbani sin dalle prime ore della mattinata, con forti rallentamenti e code lungo le principali direttrici autostradali. Il primo vero esodo di questa estate conferma le previsioni di traffico da bollino nero. A monitorarlo è Viabilità Italia, che segnala che in alcuni casi i tempi di percorrenza sono stati superiori del doppio rispetto alle condizioni ordinarie. Code a tratti si registrano ancora lungo la A1 tra Bologna e Firenze e tra Roma e Valmontone e nella zona di Caserta, lungo la A12 tra Collesalvetti e l'allacciamento con la SS 1, in A14 tra Faenza e Pesaro, tra Civitanova Marche e Giulianova, Pescara Nord ed Ortona, Cerignola est ed Andria. In A15, tra Aulla e l'allacciamento con la A12. In A22, in direzione sud, tra Bolzano nord e Trento sud, Ala Avio ed Affi e tra Nogarole Rocca e Trento nord in direzione nord. Sulla A1-direzione nord,c'è una coda tra Modena nord e il bivio A1/A22 e altri 4 km di coda tra Parma e il Bivio A1/A15; 7 km di coda sulla diramazione di Roma sud tra Roma sud e Monteporzio Catone verso la A1 Milano-Napoli per un incidente in via di risoluzione. Sulla A9-direzione nord, code tra Fino Mornasco e Como Grandate e tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento della dogana svizzera. Sulla A12-direzione est, coda di 3 km tra Recco e Chiavari. Sulla A12-direzione ovest, coda di 2 km tra Recco e Genova est. Sull'A16- direzione est, coda di 3 km tra Grottaminarda e Vallata. Sulla A22-direzione sud, coda di 4 km tra Carpi e il Bivio A22/A1. Sulla A27-direzione nord, coda di 4 km tra Belluno svincolo e il Bivio A27/SS 51 Alemagna. Sull' A30, coda di 3 km tra Mercato San Severino e il Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino. Lungo la rete in gestione Anas si segnalano rallentamenti e code sulla A2 all'uscita di Villa S. Giovanni in approccio all'area imbarchi per la Sicilia, con tempi di attesa stimati in 3 ore. Si segnalano anche rallentamenti lungo la SS 20 nei pressi del Tunnel di tenda in entrambe le direzioni, lungo SS 51 di Alemagna nel tratto tra l'uscita dalla A27 a Pian di Vedoia e Longarone, lungo la SS 12 dell'Abetone, la SS 47 della Valsugana in direzione nord, la SS 434 Transpolesana, la SS 1 Aurelia nel tratto laziale e nel tratto toscano. Traffico intenso in Puglia, lungo tutte le strade statali in direzione delle località marine del Salento ed in particolare le SS 16, 694, 101 e 274. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"